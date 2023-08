Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor,…

- General maior Benone Gabriel Duduc, din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca statia pentru distributia GPL din Crevedia a primit trei amenzi in 2020, in valoare totala de 50.000 de lei, iar Adunarea Generala a Actionarilor a emis la momentul respectiv o hotarare privind…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Societatea din Crevedia, unde a avut loc explozia de sambata, avea activitatea suspendata și funcționa ca parcare pentru cisterne, spun autoritațile locale. Unul dintre acționarii firmei este fiul primarului din Caracal. Primarul din Crevedia, Florentin Petre, a declarat, sambata seara, la Digi24 ca…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Peste 30 de persoane au ramas, luni, blocate in telescaunul Bunloc din Sacele, dupa ce o persoana a apasat butonul de urgenta, provocand o defectiune. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru repunerea in functiune au fost coborate 12 persoane de catre salvamontisti si…