- Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziei de marti din capitala libaneza Beirut, se prezinta sub forma de praf sau granule albe, fara miros, si este utilizat in principal pentru producerea de ingrasaminte chimice. De-a lungul timpului, aceasta substanta a provocat insa mai multe accidente…

- O noua ipoteza in cazul exploziilor care s-au produs, marti seara, in portul din Beirut. Deflagratia ar avea legatura cu Republica Moldova. Mai exact, nitratul de amoniu care a explodat intr-un depozit portuar ar fi fost confiscat, in 2015, dintr-o nava cargo sub pavilionul Republicii Moldova care a…

- Cele 2700 de tone de nitrat de amoniu care au explodat in zona portuara din Beirut ar fi fost transportate acum șase ani de cargoul Rhosus, sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus, scrie Unimedia, citand publicația moldo-street.com.

- Aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau stocate in depozitul portului din Beirut unde s-a produs marti explozia. Anuntul a fost facut de premierul Hassan Diab. Explozia a provocat victime si daune fara precedent in capitala libaneza, transmite miercuri CNN. Premierul Hassan Diab a declarat…

- Nitratul de amoniu este un ingrasamant important, dar si un component cheie in explozibilele improvizate care au fost folosite de-a lungul vremii peste tot in lume, spune un expert citat de The Guardian, doctorul David Caldicott, consultant si profesor la Universitatea Nationala din Australia. Un exemplu…

- Premierul Hassan Diab a anuntat ca aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau stocate in depozitul portului din Beirut unde s-a produs marti explozia care a provocat victime si daune fara precedent in capitala libaneza, transmite miercuri AFP.

- La data de 30 iunie a.c., ora 20.05, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Corbița ar fi avut loc un eveniment soldat cu pagube materiale. Cu ocazia deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar…

- Drifturi periculoase pe strada principala din orașul Comrat. Un șofer, care a pornit cu inca doi prieteni sa goneasca cu mașina prin oraș, a doborat inițial intr-un felinar stradal, aproape sa avarieze mai multe mașini parcate in prajma, apoi a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe traseul Comrat Ceadir-Lunga.