Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, in urma exploziilor produse marti seara, imobilul Ambasadei Romaniei la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este in afara oricarui pericol. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei in Republica Libaneza,…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, in urma exploziilor produse marti seara, imobilul Ambasadei Romaniei la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este in afara oricarui pericol. Pana in prezent, autoritatile locale nu au notificat ambasada cu privire…

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- O persoana a fost ucisa, iar alte doua au fost ranite in urma unui incident armat produs in cursul noptii in zona Saint-Denis din Paris, afirma surse citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Incidentul armat a avut loc in cursul noptii de joi spre vineri intr-o zona pietonala situata…

- Autoritațile din Germania spun ca o treime dintre luptatorii Statului Islamic, care au parasit Germania pentru a ajunge în Siria, s-au întors în tara. Germania încearca deradicalizarea și reintegrarea lor, scrie dw.com.Ministerul de Interne al Germaniei a declarat duminica…

- Rusia s-a declarat duminica "extrem de indignata" de tentativele Washingtonului de a "deforma" rolul URSS in infrangerea Germaniei naziste in 1945, afirmand ca doreste sa aiba o "conversatie serioasa" cu responsabilii americani pe aceasta tema, relateaza AFP. "Suntem extrem de indignati de tentativele…