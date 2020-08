Explozii la Beirut: Interpol trimite o echipă de experţi Interpol a anuntat vineri ca va trimite o echipa de experti internationali specializata in identificarea victimelor celor doua explozii devastatoare care au avut loc marti la Beirut, la solicitarea autoritatilor libaneze, relateaza AFP. La cateva zile dupa tragedie, care a facut peste 100 de morti si mii de raniti, multe persoane sunt inca date disparute, a subliniat intr-un comunicat organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu sediul la Lyon (partea de centru-est a Frantei). "Orasul, tara si nenumarate familii raman in stare de soc", a afirmat secretarul sau general Jurgen Stock,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

