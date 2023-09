Explozii în porturile ucrainene de la Dunăre Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat 22 dintre dronele Shahed de fabricație iraniana, au transmis Forțele Aeriene, adaugand ca atacul a durat trei ore și jumatate. Forțele Aeriene spun ca Rusia a folosit in total 25 de drone Shahed impotriva regiunilor sudice ale Ucrainei, care au fost lansate din Crimeea ocupata și din orașul-port al Rusiei Primorsko-Akhtarsk din Krasnodarsk Krai, situat pe coasta Marii Azov. S-au semnalat explozii și in porturile Reni și Ismail, care au fost vizibile și de pe malul romanesc. The… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

