- Mai multe explozii s-au soldat miercuri cu cel putin 13 morti si peste 50 de raniti la aeroportul din Aden, capitala provizorie a Yemenului aflat in razboi, unde tocmai aterizase un avion cu noii membri ai guvernului de uniune, relateaza AFP. Citește și: VIDEO George Simion (AUR) incepe dezvaluirile…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Șase ofițeri ai forțelor de ordine ruse au fost raniți astazi dupa ce un barbat pe care voiau sa-l aresteze s-a aruncat in aer intr-un sat din regiunea Cauzac, au spus autoritațile antitero, preluate de Reuters.Polițiștii au intervenit pentru a-l opri pe barbat cand acesta incerca sa forțeze accesul…

- ​Cel puțin 110 civili au fost uciși sâmbata într-un atac comis de indivizi înarmați asupra unor fermieri în satul Koshobe din nord-estul Nigeriei, zona afectata de o insurectie jihadista din 2009, potrivit unui bilanț comunicat de ONU și citat de AFP.„Pe 28 noiembrie,…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Fortele irakiene de securitate s-au ciocnit duminica cu demonstrantii anti-guvernamentali, la Bagdad, fiind raniti cel putin 39 de oameni, majoritatea politisti, de proiectile lansate de ambele parti, potrivit oficialilor in domeniul securitatii, citati de Reuters, noteaza news.ro.Surse din…