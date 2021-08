Stiri pe aceeasi tema

- Un fotoreporter al agentiei France Presse a informat joi ca cel putin cinci morti si zece raniti au fost adusi la un spital din Kabul dupa exploziile produse in aceeasi zi in apropierea aeroportului din capitala afgana, unde au loc operatiuni de evacuare. La randul sau, organizatia neguvernamentala…

- O explozie puternica a avut loc joi, la una dintre intrarile in aeroportul din Kabul. Se pare ca numeroase persoane au fost ranite in urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații ca la aeroport urmeaza sa se produca un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat și a fost…

- Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in si in jurul aeroportului din Kabul dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul capitalei afgane duminica trecuta, a declarat duminica un oficial NATO, relateaza Reuters. "Criza din afara aeroportului din Kabul este nefericita.…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.…

- Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky. Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit frontal, iar o parte dintre vagoane au deraiat. Cel puțin doi pasageri au murit. Mai mulți pasageri sunt in stare grava. O parte au fost deja transprtați…

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de „zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat oficiali…

- Una dintre explozii a fost cauzata de un vehicul-capcana, avand ca ținta resedinta ministrului Apararii din centrul capitalei Kabul.Oficiali ai poliției au precizat ca in zona erau doi barbati inarmati, avand loc confruntari cu forțele de ordine. Dupa aproximativ doua ore, a fost auzita o a doua explozie…

- Doua persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost ranite duminica intr-o zona comerciala din apropiere de Miami Gardens (Florida). Martori oculari, citați de France Presse, au relatat ca trei barbați inarmați au coborat dintr-un automobil și au deschis focul fara discernamant asupra unei mulțimi de…