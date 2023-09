Explozii Crevedia. Sechestru pe zeci de imobile și conturi bancare ale patronilor stației GPL Parchetul General a anuntat ca a pus sechestru pe zeci de case si conturi bancare apartinand lui Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga. Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost dusi miercuri in instanta cu propunere de arestare preventiva, ei fiind acuzati de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Tot miercuri, Parchetul General a anuntat ca a pus sechestru pe zeci de case si conturi bancare apartinand celor doi patroni ai firmei care detineau statia GPL din Crevedia. De asemenea, 16 persoane care au suferit pagube in urma exploziilor s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

