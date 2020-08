Explozii Beirut: Arhitectul francez Jean-Marc Bonfils se numără printre victime Arhitectul Jean-Marc Bonfils, cu sediul în Liban, unde activitatea sa s-a remarcat mai ales prin proiectele de restaurare a cladirilor distruse de razboi, se numara printre victimele exploziilor mortale care au facut ravagii în Beirut, a anuntat ministrul francez al culturii, Roselyne Bachelot, transmite joi AFP, citat de Agerpres. "Arhitectul francez Jean-Marc Bonfils a murit în teribilul dezastru din Beirut. Aduc un omagiu lucrarilor sale importante, precum restaurarea cladirilor de patrimoniu distruse de razboiul din Liban. Franta si Libanul sunt unite în durerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

