Explozie urmată de incendiu. Un bătrân a suferit arsuri Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost dislocate in aceasta dimineața pentru a stinge un incendiu, urmat de o explozie, care a cuprins o casa de locuit din localitatea Cornești, comuna Cornești. ”Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 7.30, iar in momentul sosirii la fața locului, casa ardea in totalitate, […] Articolul Explozie urmata de incendiu. Un batran a suferit arsuri apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

