Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit, sambata dimineata, dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei, langa Ingolstadt, s-a soldat cu cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, citata de AFP. Explozia a avut loc intr-un sector de productie de…

- Un incendiu izbucnit, sambata dimineata, dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei, langa Ingolstadt, s-a soldat cu cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro. Explozia a avut…

- O explozie urmata de incendiu, in apropierea aeroportului din Bologna, a avut loc cu puțin timp in urma. Reprezentanții polliției spun ca ar fi fost vorba de un accident rutier petrecut in apropierea...

- Un angajat al Romgaz Medias a fost ranit la cap, vineri, intr-o explozie neurmata de incendiu, care a avut loc la o sonda de extractie a gazelor naturale, in localitatea Cechesti, a informat ISU Harghita."Explozie neurmata de incendiu la sonda 25 Chedea, apartinand de SC Romgaz, in localitatea…

- 12 oameni au fost raniti intr-o explozie de proportii, urmata de un incendiu, intr-un depozit cu combustibil de langa aeroportul din Cairo. Autoritatile egiptene au mobilizat zeci de autospeciale si ambulante.

- ISU Gorj intervine pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de o explozie urmata de un incendiu la o casa situata pe strada Muncii din municipiul Targu Jiu. Din primele informatii, se pare ca nu sunt victime. La fata locului ...

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de pe strada Aleea Constructorilor din municipiul Brasov, fara a se inregistra victime, informeaza purtatorul de...

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...