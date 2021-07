Explozie urmată de incendiu la Amoniac 3 Mulți targumureșeni, dar și locuitori din comunele limitrofe au auzit in jurul orei 1 o explozie puternica, urmata de un incendiu pe platforma Azomureș. Biroul de Presa al ISU Horea Mureș a confirmat de puțina vreme incidentul, explozia și apoi incendiul producandu-se la stația de amoniac 3. "Intervin pompierii militari din cadrul ISU Mureș și … Post-ul Explozie urmata de incendiu la Amoniac 3... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- In jurul 01:00 a avut loc o explozie urmata de incendiu la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures. Intervin pompierii militari din cadrul ISU Mures si Serviciul Privat Pentru Situatii de Urgenta din cadrul operatorului economic.Incendiul este localizat, fara pericol de extindere…

