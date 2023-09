Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Sibiu! Mai multe persoane, evacuate de pompieri (GALERIE FOTO) ISU Sibiu intervine de urgenta pe strada Iazului din municipiul Sibiu unde, a avut loc o explozie urmata de de incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc. Potrivit ISU Sibiu, la fata locului sunt mobilizate: doua autospeciale de stingere O autoscara O ATPVM Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic. "Pana in acest moment au fost evacuate aproximativ 20 persoane, din intregul imobil. La acest moment se incearca patrunderea in apartamentul unde a avut loc explozia, intrucat su ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

