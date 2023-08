Informații de ultima ora. Pompierii constanțeni au intrat in alerta, dupa ce s-a anunțat ca e nevoie de intervenția lor, ca urmare a unui incident ce s-a produs in Navodari. O explozie a avut loc, joi, in orașul Navodari, aceasta fiind urmata de un incendiu la un transformator electric, anunța ISU Constanța, potrivit stiripesurse.ro. „Explozie […] The post Explozie urmata de incendiu in Navodari, langa bazinul olimpic. Au fost alertați pompierii first appeared on Ziarul National .