Explozie uriașă în Beirut. IMAGINI LIVE O deflagrație puternica a zguduit, marți seara, capitala Libanului. Din primele informații, explozia s-a produs in zona portului din Beirut. Din imaginile absolut impresionante surprinse la fața locului se pot vedea mașini distruse de suflul exploziei. Revenim! Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

