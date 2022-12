Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, intr-o explozie a unui camion cisterna plin cu GPL, care s-a blocat sub un pod situat la aproximativ 40 de kilometri est de Johannesburg (Africa de Sud), anunta sambata serviciile de urgenta, relateaza AFP, conform News.ro. Fii la curent…

- O explozie puternica intr-o zona pietonala din Istanbul a ranit cel putin 11 persoane, anunta presa turca. Potrivit guvernatorului orasului ar fi si persoane decedate, insa momentan numarul acestora este necunoscut.

- Cel putin 25 de persoane au murit si alte 28 au fost ranite in explozia de vineri la o mina de carbune din nord-vestul Turciei, echipele de salvatorii actionand peste noapte pentru a cauta supravietuitori printre muncitorii care continua sa fie blocati in subteran, informeaza AFP.

