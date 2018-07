Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc la ora locala 9:30 in zona de port din Strasbourg, in apropierea fluviului Rin si s-a soldat cu 11 raniti conform primelor informatii oferite de autoritati. In jur de 70 de pompieri au fost trimisi la fata locului, acolo unde putea fi vazuta o perdea de fum negru. Mai…

- Unsprezece persoane au murit si alte noua persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-o mina de fier din nord-estul Chinei, in provincia Liaoning, a anuntat televiziunea de stat chineza CCTV, informeaza AFP. De asemenea, alte 25 ...

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost trimise doua elicoptere SMURD pentru cele doua persoane ranite, luni seara, in urma exploziei unui proiectil in județul Bacau."Din pacate este vorba despre un decedat, alte doua persoane…

- Cincisprezece persoane au fost ranite, intre care trei grav, in urma unei explozii survenite joi intr un restaurant din provincia Ontario Canada , conform media locale, citate de dpa si Agerpres.ro. Potrivit Reuters, doi barbati neidentificati au intrat intr un restaurant din orasul Mississauga, 32…

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…

- Potrivit site-ului evreiesc The Yeshiva World, explozia a avut loc la aprinderea focului. Era neclar ce a cauzat explozia, insa potrivit unor informatii s-a turnat carburant pe foc. Potrivit unor informatii, cel putin un telefon mobil a fost aruncat in foc. "Strigate si panica" au izbucnit dupa explozie,…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc in timpul unei sarbatori evreiești din cartierul londonez Stamford Hill, declanșata de telefoanele mobile aruncate in flacari, potrivit www.thesun.co.uk. Sute de oameni s-au adunat in Stamford ...

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada Timisoara-Arad, in dreptul localitatii Ortisoara. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din pacate in urma accidentului, un tanar de 18 ani, soferul masinii, si-a pierdut viata, alte patru…