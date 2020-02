100 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Galati dupa o explozie urmata de incendiu. Proprietarul apartamentului unde a avut loc deflagratia a ajuns la spital cu arsuri pe brate si picioare, iar alte 4 persoane au suferit atacuri de panica si s-au intoxicat cu fum. O conducta de apa s-a spart in timpul exploziei, iar imobilul s-a inundat, asa ca autoritatile au oprit apa si curentul si au decis ca, in noaptea aceasta, nimeni sa nu mai ramana in...