Explozie puternică lângă sediile TV şi radio! Bombă sau accident? (VIDEO) Teheranul s-a cutremurat, in noaptea de vineri spre sambata! N-a fost un seism, ci o explozie foarte puternica. Autoritatile au intrat imediat in alerta, iar trupele de salvatori s-au desfasurat pe strazile din capitala Iranului. O cladire de langa sediul central al radioului si televiziunii nationale a explodat. Explozia s-a produs la cateva ore dupa […] The post Explozie puternica langa sediile TV si radio! Bomba sau accident? (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Iranului a trecut prin momente de groaza in noaptea de vineri. O cladire de langa sediul central al radioului si televiziunii nationale a explodat. Explozia s-a produs la cateva ore dupa ce tara a fost lovit de un mare atac cibernetic. Explozia a avut loc intr-un parc langa compania…

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost descoperit si neutralizat intr-o masina parcata in apropierea Stadionului Olimpic din Roma, miercuri, cu cateva ore inaintea meciului de la Euro-2020 Italia – Elvetia, informeaza presa italiana.Autoritațile au fost anunțate de un trecator, care a vazut mai multe…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste 3 milioane de oameni. Autoritatile au salvat mai mult de 100 de persoane din daramaturi, inclusiv 37 de persoane cu rani grave, potrivit presei de stat CCTV,…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- O explozie puternica a avut loc la o uzina ce produce polisilicon din China. Pe langa fumul degajat, explozia ar putea afecta și mai grav criza de semiconductori de la nivelul intregii planete.Explozia a fost semnalata la unul dintre reactoarele uzinei chimice. Presa internationala a relatat ca acolo…

- Incendiu la Manastirea Sfantul Gheorghe de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la manastirea Sfantul Gherghe de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta.Din primele informatii…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris…