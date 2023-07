Explozie puternica lângă Gherla. O casa a fost spulberată la primele ore ale diminetii O explozie puternica a distrus o casa in cursul zilei de duminica dimineața, in localitatea Baița, situata in apropierea orașului Gherla. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit imediat la fața locului și au constatat ca explozia nu a fost urmata de un incendiu. Conform primelor informații, doua persoane au reușit sa se evacueze singure din casa. O ambulanța SMURD a sosit de la Gherla pentru a acorda asistența medicala. Echipajele medicale au evaluat o femeie in jur de 20 de ani și un barbat in jur de 55 de ani și au constatat ca aceștia nu prezinta afecțiuni grave. Persoanele aflate in… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a petrecut in urma cu puțin timp, in jurul orei 10:30, in localitatea Baița. Din primele date, explozia nu a fost urmata de incendiu. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale, un echipaj SMURD, SVSU Gherla, dar și…

- Un apel la 112 a anunțat duminica dimineața faptul ca s-a produs o explozie de butelie, la o casa aflata la marginea satului Baița, spre Vadanești. La fața locului au intervenit pompierii de la SVSU Gherla, doua autospeciale de la Detașamentul de Pompieri din Dej, precum și o ambulanța SMURD. Explozia…

- O casa din localitatea Baița, de langa Gherla, a fost spulberata de o explozie produsa duminica dimineața. La acest incident au intervenit pompierii de la Detașamentul Dej, care au raportat ca explozia nu a fost urmata de un incendiu. Din primele informații, doua persoane au reușit sa se autoevacueze…

- Un apel la 112 a anunțat duminica dimineața faptul ca s-a produs o explozie de butelie, la o casa aflata intre Baița și Vadanești. Doua persoane s-ar fi evacuat. La fața locului intervin pompierii de la SVSU Gherla și de la Detașamentul de Pompieri din Dej, precum și echipaje medicale. știre in curs…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit luni dimineața in jurul orei 6:30 la un accident rutier produs pe centura ocolitoare municipiului Gherla, in apropiere de Baile Baița. Echipajele operative au gasit la fața locului patru autoturisme avariate și cinci persoane care au reușit sa iasa singure…

- O șoferița s-a rasturnat cu mașina langa dej, in localitatea Cațcau.Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit duminica seara, in jurul orei 20.30, la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau.La intervenție au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, iar…

- \"\"Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulari de gaze nesesizate de victima care, la deschiderea magazinului, a aprins o candela\"\", informeaza ISU Prahova.In urma deflagratiei, femeia a suferit arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala.La locul indicat s-au…

- Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza pentru descarcerarea unei victime, conștiente. La fața locului acționeaza…