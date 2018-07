Stiri pe aceeasi tema

- Viena este considerat unul dintre orasele in care ar putea avea loc un posibil summit intre Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Putin a declarat luna trecuta ca summit-ul propus intre el si Trump…

- O explozie puternica s-a auzit in orașul francez Strasbourg, in urma acesteia fiind raniți 11 oameni.70 de pompieri s-au deplasat la fața locului, scrie Xinhua, citeaza libertatea.ro.Explozia a avut loc in zona portuara a Strasbourgului, la un siloz de grane.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustinerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria. Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din municipiul Roman, a fost transferata in stare grava la un spital din Bucuresti, dupa ce a suferit arsuri in urma unei explozii produse, in noaptea de joi spre vineri, la locuinta sa, din cauza unor

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria.

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…