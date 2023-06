Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc in centrul Parisului, fiind urmata de un incendiu de proporții. Potrivit Le Figaro, ar fi vorba de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost grav ranite, iar o cladire s-a prabușit parțial.

- O explozie la o conducta de gaze din Arondismentul V parizian a fost urmata de un puternic incendiu. Mai multe cladiri sunt afectate, au anunțat autoritațile locale, citate de agențiile internaționale de presa. Cel puțin 4 persoane sunt grav ranite.

- Caștigator Chefi la Cuțite 2023. Cine a plecat acasa cu 30.000 de euro Sursa articolului: Caștigator Chefi la Cuțite 2023. Cine a plecat acasa cu 30.000 de euro Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Nicolae Ciuca a facut un mic bilanț al guvernarii sale Sursa articolului: Nicolae Ciuca, la predarea ștafetei: „Au fost foarte multe lucruri bune pe care le-am realizat. Ne asumam ceea nu am putut sa realizam" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un numar de pana la 10 persoane ar fi prinse sub daramaturi, dupa o explozie care a dus la prabușirea a doua cladiri rezidențiale in Marsilia, oraș aflat in sudul Franței, potrivit ministrului de Interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților…

- Tragedia la care au intervenit pompierii din Harghita s-a produs in localitatea Meștera din județul Mureș Sursa articolului: Barbat de 61 de ani mort intr-un incendiu Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cozmin Gușa: Arestarile „duty-free", detaliile scandalului și implicațiile politice Sursa articolului: Cozmin Gușa: Arestarile „duty-free", detaliile scandalului și implicațiile politice Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Explozie puternica urmata de incendiu la o shaormerie din Ilfov! Pompierii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Trei persoane ranite, printre care și un copil, au fost transportate la spital pentru a primi ajutor de specialitate din partea medicilor.