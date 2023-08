Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Grav accident de circulație in noaptea de duminica spre luni pe drumul european care leaga Moldova de Ardeal, pe raza localitații Dorna Candrenilor. Trei persoane au murit la locul impactului, iar o patra a murit la spital. In stare grava la spital este și o cincea persoana, care ar fi stabilizata.…