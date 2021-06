Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica, urmata de un incendiu care a eliberat un nor uriaș de fum negru, s-a produs luni dupa-amiaza in Londra, langa stația de metrou Elephant and Castle din sudul metropolei, transmite SkyNews. Pompierii londonezi au anunțat ca trei spații comerciale din zona au ars complet, ca și patru…

- O explozie de proportii a avut loc la o statie de alimentare cu gaz din orasul Novosibirsk din Rusia. Cel putin 16 persoane au fost ranite, printre care un copil si doi salvatori, care au venit sa stinga focul.