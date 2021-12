Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit iar doua persoane sunt ranite, cu arsuri, in urma unei explozii urmate de incendiu care s-a produs, vineri dimineata, intr-o casa de pe strada Dunarii din Cluj-Napoca, unde functiona o pensiune.

- ISU Cluj a informat vineri dimineața ca, in urma exploziei de la o pensiune, o femeie a fost gasita carbonizata și doua victime cu arsuri au fost transportate la spital. O explozie a avut loc la o pensiune din Cluj-Napoca, vineri dimineața. Pensiunea se afla pe strada Dunarii, a informat publicația…

- In aceasta dimineata a avut loc o explozie la o pensiune de pe strada Dunarii din Cluj-Napoca. Deocamdata interventia salvatorilor este in desfasurare. A fost gasita o persoana carbonizata si alte 3 sunt ranite.

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta intr-o locuința situata pe strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, la fața locului intervenind de urgența o autospeciala din cadrul ISU Cluj. ”Alerta s-a realizat in jurul orei 00.30, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului au gasit locuința…

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita decedata in casa cuprinsa de flacari, in noaptea de miercuri spre joi, in Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit sa stinga un incendiu intr-o locuința...

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc, marti, la rafinaria din orașul Livorno, din Italia. "Țineți ferestrele inchise", au recomandat cei de la Protecția Civila, din cauza fumului gros ce s-a ridicat la sute de metri inalțime imediat dupa deflagrație.

- O femeie a fost gasita carbonizata și un barbat cu arsuri grave, dupa ce un incendiu a izbucnit la Timișoara, marți dimineața. Pompierii s-au deplasat la fața locului dupa un apel la 112 efectuat de un localnic.