Explozie puternică la magazinul Dedeman! Șapte persoane au fost rănite VIDEO O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc astazi la magazinul Dedeman din Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, explozia s-a produs in jurul orei 10:00, iar la fața locului s-au deplasat imediat echipaje de pompieri, ambulanțe și SMURD. Magazinul a fost evacuat imediat dupa explozie, iar din primele informații, șapte persoane au fost ranite și […]

