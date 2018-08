Explozie puternică într-un bloc din Piteşti. Un tânăr a suferit arsuri grave Deflagratia a avut loc intr-un bloc din cartierul Craiovei, din Pitesi. Un tanar a incercat sa sudeze o instalatie sanitara din apartamentul unui vecin. A folosit insa o lampa cu autogen care a explodat. Barbatul a suferit mai multe arsuri si a reusit sa iasa singur din locuinta. Zgomotul exploziei a creat panica printre locatarii care au ieșit imediat din case sa vada ce s-a intamplat. Tot ei au sunat și la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii și un echipaj de terapie intensiva mobila. Tanarul de 31 de ani a fost dus la spital, pentru ingrijiri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

