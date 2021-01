Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita, iar alta a suferit un atac de panica, joi dimineata, in urma unei explozii care a avut loc intr-un imobil din municipiul Medgidia, judetul Constanta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Explozia s-a produs la centrala termica a unui apartament de…

- Pompierii militari au fost solicitati sa intervina la o explozie de centrala termica, in municipiul Medgidia. La fata locului, pe strada Independentei, din municipiu, au fost directionate doua autospeciale de stingere din cadrul Detasamentului Medgidia, un echipaj SMURD si doua ambulante SAJ.Din primele…

- Cel putin trei persoane au murit, dupa ce o explozie puternica s-a produs in centrul Madridului. Mai multe persoane au postat poze pe retelele de socializare cu dezastrul de la fata locului. UPDATE 18:27 Bilantul mortilor a ajuns la trei persoane, informeaza El Pais. Despre victime se stie doar ca una…

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc intr-un apartament din Gaești. O persoana a suferit arsuri puternice și a fost transportata de urgența la spital.Pompierii verifica pagubele și analizeaza daca structura blocului a avut de suferit. Au fost evacuate toate cele 24 de apartamente din…

- A fost panica in centrul orașului Botoșani dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un apartament. Locatarii au fost evacuati și un bebeluș de 8 luni a avut nevoie de ingrijiri medicale. O batrana in vasta de 65 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, a suferit arsuri la nivelul fetei si mainilor si…

- Explozie puternica in Afganistan. Cel puțin 9 oameni au murit in urma unui atac cu o mașina-capcana, in vestul orașului Kabul. Potrivit autoritatilor, deflagratia a ranit alte 15 persoane, inclusiv un parlamentar afgan. Nimeni nu a revendicat pana acum atentatul.

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, echipele de salvare au intervenit la un accident rutier in care au fost…

- Vulcanul Stromboli, din nordul Siciliei, a erupt cu o explozie atit de puternica incit a revarsat o avalanșa de flux piroclastic și a trimis in aer cenușa chiar și pina la o inalțime de peste o suta de metri. Explozia, mai puternica decit de obicei, a fost surprinsa pe camerele Institutului Național…