Explozie puternică într-o casă unde locuiau doi bătrâni de 90 de ani: cei doi sunt grav răniți O autospeciala și trei echipaje SAJ au fost alertate in aceasta seara pentru a gestiona o situație de urgența rezultata in urma unei explozii, cauzate de acumularile de gaze din interior. In momentul sosirii la locul evenimentului, salvatorii au gasit doua persoane, in varsta de cca 90 de ani, care suferisera arsuri și care necesitau ingrijiri medicale de urgența. Suflul exploziei a distrus ferestrele locuinței, iar focul izbucnit in urma acesteia a fost stins pana la sosirea pompierilor de catre locatarii. Echipajele SAJ au preluat cele doua persoane ranite și le-au transportat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

