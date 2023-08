Explozie puternică în Turcia: 10 oameni au fost răniți Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters. A fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza exploziei, a mentionat guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz. Potrivit guvernatorului, primele evaluari indica faptul ca la originea deflagratiei inregistrate in jurul orei 14.40 (11.40 GMT) s-a aflat comprimarea pulberei de cereale in timpul transferului cerealelor de pe o nava in siloz. „Ni s-a spus ca este posibil tehnic sa se produca o explozie din cauza comprimarii prafului de cereale,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

