Explozie puternică în Milano O explozie puternica a avut loc in in Milano. Cauza ar fi o duba care transporta butelii de oxigen. Mai multe mașini au fost cuprinse de flacari, iar cladirile din vecinatate au fost și ele afectate. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de medici și pompierii. Carabinierii au izolat zona. Oamenii din mai multe cladiri de pe Via Pier Lombardo au fost evacuați. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

