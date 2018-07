Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane, inclusiv membri ai echipelor de interventie, au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma exploziilor produse la un depozit de artificii din orasul mexican Tultepec, informeaza site-ul cotidianului El Financiero, citeaza mediafax.ro.

- Un sofer roman care conducea un autotren inmatriculat in Alba a murit intr-un grav accident rutier produs joi, 7 iunie, in Franta, in care au fost implicate cinci TIR-uri. Un alt sofer din Cehia a decedat.

- "O explozie a avit loc astazi (joi), la ora (locala 10.42 (11.42, ora Romaniei), in sediul societatii Soprema, la Saint-Julien-du-Sault, in urma unor lucrari de mentenanta efectuate de catre o societate externa", precizeaza prefectura intr-un comunicat. "Trei persoane au fost ranite, (dintre…

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…

- Cel puțin 16 persoane au fost ucise și alte 38 au fost ranite pe 22 mai. O duba plina cu explozibil a detonat in timp ce membrii forțelor de securitate incercau sa o dezamorseze. Atentatul a avut loc in sudul Afganistanului, conform oficialilor locali.

- Un serviciu de urgenta benevol, Hatzola, a anuntat ca a trimis o "mega echipa de intervetie" la fata locului, la Stamford Hill. Potrivit site-ului evreiesc The Yeshiva World, explozia a avut loc la aprinderea focului. Era neclar ce a cauzat explozia, insa potrivit unor informatii s-a turnat carburant…

- O explozie in cartierul Stamford Hill din nordul Londrei s-a soldat joi dimineata cu circa 30 de raniti, informeaza Reuters.Serviciul de ambulanța din Londra și serviciul de ambulanța evreiasca Hatzola, au fost solicitate, potrivit agerpres.ro.

- Pompierii indonezieni incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la o sonda petroliera din provincia Aceh, soldat cu zece morti si pana la 40 de raniti, au anuntat autoritatile, precizand ca exista suspiciuni ca sonda opera ilegal, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.