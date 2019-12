Explozie puternica in Galati. Cel putin 4 masini au fost avariate, dintre care una aflata in miscare

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie subterana, urmata de un incendiu, s-a produs in parcarea unui hotel din Galati, din cauza unei acumulari de gaze. Patru masini au fost avariate. Potrivit reprezentantilor ISU Galati, deflagratia s-a produs luni in parcarea imobilului in care isi desfasoara activitatea un hotel si o spalatorie…

- O explozie puternica a avut loc astazi la o fosta stație PECO din cartierul Țiglina 3, din Galați. Cel puțin patru mașini au fost avariate, dintre care una se afla in mișcare. Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a declarat ca explozia s-a produs de la recipientele de depozitare ale fostei…

- Trei pompieri si-au pierdut viata in urma unei explozii intr-un imobil din nordul Italiei. Pompierii au fost chemati la o cladire, dupa ce o explozie de mai mica amploare a provocat prabusirea unei parti a...

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. Doua mașini facute praf. O persoana incarcerata. Pericol de explozie Accident rutier grav in Sighetu Marmatiei pe strada Faget. Din primele informatii transmise de ISU Maramures:”2 autoturisme implicate, 1 victima incarcerata, conducta de gaz avariata)…