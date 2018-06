Explozie puternică în Franţa: mai multe persoane au fost rănite "O explozie a avit loc astazi (joi), la ora (locala 10.42 (11.42, ora Romaniei), in sediul societatii Soprema, la Saint-Julien-du-Sault, in urma unor lucrari de mentenanta efectuate de catre o societate externa", precizeaza prefectura intr-un comunicat. "Trei persoane au fost ranite, (dintre care) doua (se afla) in urgenta absoluta, (iar) una in urgenta relativa", precizeaza institutia. Un incendiu declansat de explozie a fost stins rapid de catre salariati ai firmei, inainte de sosirea pompierilor. Angajatii au fost evacuati, iar situatia a revenit la normal in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

