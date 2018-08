Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs joi dupa-amiaza la etajul 5 al unui bloc din Capitala. Deflagrația s-a produs pe Bulevardul Basarabia. O persoana a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului, potrivit medicului Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București.

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau a luat foc in urma unei explozii in estuarul Arousa de langa orasul...

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce ambarcațiunea in care se aflau a luat foc in urma unei explozii in estuarul Arousa de langa orașul Pontevedra din Spania, informeaza El Mundo, potrivit Mediafax.Ambarcațiunea parcurgea distanța…

- O fetița in varsta de 5 ani internata la Institutul Mamei și Copilului din Capitala va fi transportata la Bucuresti cu un elicopter SMURD Galați. Copila este in stare grava, dar stabila, dupa ce s-a intoxicat cu paracetamol.

- Arad. Dupa apelul la serviciul unic de urgența 112, trei echipaje medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța Arad și un echipaj medical SMURD au plecat spre locul in care s-a produs accidentul. Din fericire, nu a fost solicitat echipajul de descarcerare. Conform primelor informații pe care le-am…

- Doua tramvaie s-au ciocnit pe Soseaua Progresului din Bucuresti, patru persoane fiind ranite, dintre care una in stare grava. Doua tramvaie s-au ciocnit pe Soseaua Progresului din Bucuresti, patru persoane fiind ranite, dintre care una in stare grava. Din primele cercetari, potrivit…

- Dezastru pe strazile din județul Constanța. Patru femei au fost ranite, una dintre ele grav, într-un accident rutier petrecut pe DN 38, la ieșirea din Topraisar. Accidentul a fost provocat de explozia unui cauciuc de la mașina în care se aflau victimele. Potrivit polițiștilor constanțeni,…

- Regizorul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, a fost internat, duminica seara, pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Elias din Capitala, fiind intr-o stare grava, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita.Duminica seara,…