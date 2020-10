Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost date disparute in sudul Frantei, dupa o furtuna care a provocat inundatii in jurul orasului Nisa, capitala departamentului Alpes-Maritimes, conform unui anunt al autoritatilor locale, transmite sambata Reuters. Agentia Meteo France a anuntat ca in aceasta regiune au…

- O puternica explozie intr-un atelier de baterii dintr-o localitate aflata la sud-vest de Teheran s-a soldat cu un mort si mai multi raniti, iar cateva zeci de masini si cladiri au fost avariate, informeaza media locale preluate de AFP si Reuters. Explozia din Nasim Shahr "a distrus complet…

- Un studiu preliminar aparut vineri in revista medicala The Lancet arata ca vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik-V a declansat o reactie imunitara in randul tuturor voluntarilor care au participat la studii clinice in faze incipiente. Acesta nu a cauzat efecte indezirabile grave, fapt afirmat in urma cu…

- Rusia a lansat o noua faza a testelor clinice ale vaccinului sau impotriva noului coronavirus numit Sputnik V, care vizeaza peste 40 000 de persoane la Moscova, a anuntat miercuri vicepremiera Federației Ruse, Tatiana Golikova, relateaza Reuters. Potrivit Tatianei Golikova, studiile clinice in stadiu…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a laudat marti eforturile Rusiei de a dezvolta un vaccin impotriva COVID-19 si s-a declarat dispus sa participe la testarea clinica a acestuia, salutind totodata o oferta de livrare a acestui viitor vaccin primita de la Moscova, despre care a spus ca se asteapta…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia a devenit prima…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a primit cu prudenta vestea ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva COVID-19 si a semnalat ca acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie sa urmeze etapele de precalificare si evaluare stabilite de aceasta organizatie, relateaza agentiile Reuters si EFE, potrivit…