Explozie pe piața imobiliară: Au fost date în folosință 30.000 de locuințe în primele șase luni din 2020 In primul semestru al acestui an au fost date in folosința, potrivit Institutului Național de Statistica (INS) aproape 30.000 de locuințe, la nivel național, cu 2.500 mai multe fața de perioada similiara a anului trecut. Potrivit INS, in semestrul I 2020 au fost date in folosinta 29765 locuinte, in crestere cu 2561 locuinte, fata de semestrul I 2019. Pe medii de rezidenta, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, ca pondere reprezentand 65,2% din total. Repartitia pe surse de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, in semestrul I 2020, fata de semestrul I… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

