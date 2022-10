O explozie produsa intr-o mina din Amasra, un oras de pe coasta Marii Negre, la ora locala 18:15 (15:15 GMT), a ucis 28 de persoane, a anuntat pe Twitter ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, precizand ca au fost spitalizate 11 persoane scoase din mina. Zeci de muncitori sunt prinși sub daramaturi. Nu era clar cați sunt […] The post Explozie pe coasta Marii Negre. Bilanțul este tragic: 28 de morți și 27 de raniți / Zeci de muncitori blocați in subteran - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .