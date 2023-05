Stiri pe aceeasi tema

- Un cordon de securitate a fost instituit dupa ce barbatul a fost retinut de politie, marti, in jurul orei locale 19:00 (21:00, ora Romaniei), dupa ce s-a apropiat de portile palatului, a precizat Scotland Yard.De asemenea, barbatul a fost gasit in posesia unei genti suspecte, a declarat Politia Metropolitana. O…

- Majoritatea britanicilor (51%) considera ca incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai nu ar trebui sa fie finantata de stat, in conditiile in care costul vietii este in crestere in Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat acum doua zile , au informat AFP si dpa, preluate de Agerpres. Doar 32% dintre…

- Brian May, cofondatorul si chitaristul trupei rock Queen, a fost innobilat de regele Charles III in cadrul unei ceremonii organizate marti la Palatul Buckingham. Muzicianul britanic, in varsta de 75 de ani, a primit una dintre cele mai inalte distinctii din Regatul Unit, aceea de „cavaler”, pentru „contributiile…

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham. Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea si Arhiepiscopul anglican al Ierusalimului Hosam Naoum au binecuvantat…

- Cu toate ca este un moment istoric pentru Marea Britanie și poporul englez, se pare ca unii artiști nu au fost impresionați de invitația facuta de Palatul Buckingham. Presa din Regatul Unit a dezvaluit care sunt vedetele uriașe care au refuzat sa cante la incornarea Regelui Charles al III-lea. Cine…