- Mai mulți civili au murit duminica dupa-amiaza la Kabul dupa o explozie care a avut loc langa moscheea Eid Gah, a doua ca marime din oraș, a declarat un inalt oficial taliban pe Twitter, relateaza AFP. „O explozie in aceasta dupa-amiaza a vizat o adunare de civili langa intrarea in moscheea Id Gah din…

- O explozie cauzata de o scurgere de gaze a provocat miercuri prabusirea completa a unei cladiri rezidentiale din orașul Korycany, Republica Ceha, relateaza DPA, citata de Agerpres . Cel putin patru persoane au fost ranite grav in explozie in timp ce doi pompieri voluntari care au intervenit la locul…

- Lideri ai opozitiei contra talibanilor au negat ca provincia ar fi cazut in mainile acestora.Agentia de stiri Shamshad a transmis ca 'loviturile trase in aer' la Kabul vineri au ucis 17 oameni si ranit alti 41. Agentia Tolo a indicat un bilant similar.Cel putin 14 persoane au fost ranite de focuri de…

- Unul dintre afganii care se aflau joi in zona in care a avut loc explozia de la aeroportul din Kabul a povestit clipele de groaza prin care a trecut. El a incercat sa salveze o fetița ranita in atacul terorist, insa eforturile lui au fost in zadar.

- Un schimb de focuri a avut loc, luni dimineața, pe aeroportul din Kabul intre atacatori necunoscuți și soldați ai forțelor de securitate afgane, transmite armata germana, citata de Hotnews . In urma schimbului de focuri un soldat afgan a murit, iar alți trei sunt raniți. Armata germana precizeaza ca…

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

