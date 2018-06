Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursele au informat ca explozia a…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- O explozie puternica s-a auzit langa cladirea guvernului din Afganistan. AFP scrie ca este posibil ca deflagrația sa fi provocat mai multe victime. Revenim cu detalii. CITEȘTE ȘI: VIDEO/ Am vazut spectacolul „Vlaicu Voda”, punerea in scena de jumatate de million de euro. A meritat cheltuiala? FOTO:…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali, informeaza AFP si Reuters. Cel putin trei explozii au rasunat,…

- Nu este clar cand a fost efectuata misiunea, care s-a desfasurat de-a lungul a patru sate din statul Borno si a fost realizata in cooperare cu o forta internationala, din Camerun, Ciad, Nigeria, Niger si Benin, special infiintata pentru a combate Boko Haram.Gruparea Boko Haram, activa in…

- Exploziile care au avut loc marti la o moschee din nord-estul Nigeriei au ucis 27 de oameni, potrivit oficialilor unui spital din zona, transmite Reuters. Atacul militantilor Boko Haram a avut loc la Mubi. Din 2009, peste 30.000 de oameni au fost ucisi de insurgenti, iar 2 milioane de persoane au fost…

- Un avion militar algerian s-a prabusit, miercuri, langa aeroportul Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, cel puțin 250 de persoane pierzandu-și viața, a anuntat presa locala si un martor, transmit Reuters și Al Jazeera. Bilanțul a fost facut public de serviciile medicale de…