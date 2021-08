Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un depozit de artificii al unei firme private din Zarnești Foto: Arhiva/ IGSU Un muncitor a murit si doi au fost intoxicati cu fum în explozia produsa aseara la un depozit de artificii al unei firme private, aflat pe platforma industriala a orasului Zarnesti, din judetul Brasov.…

- Persoana decedata in explozia de la Zarnesti era angajata a companiei Tohan si se afla in afara programului de lucru, relatiile sale de munca cu firma Temexson SRL urmand a fi stabilite Inspectoratul Teritorial de Munca, institutie care se deplaseaza chiar in aceasta seara la locul incidentului,…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta seara la Uzina Tehnica Tohan din județul Brașov. Suflul puternic a ucis o persoana, iar pe alte doua le-a ranit grav. Pericolul a fost unul mare, mai ales ca fabrica se afla langa un depozit de armament.

- EXPLOZIE la Uzina Tehnica Tohan din Brașov. Au fost alertate și serviciile voluntare pentru situații de urgența Rașnov, Bran, Cristian și Vulcan. Din primele informații, un om a murit, iar alta persoana a fost intoxicata cu fum. In jurul orei 20:50, ISU Brașov a fost anunțat despre producerea unei…

- VIDEO| Explozie la un depozit de artificii din Zarnești. O persoana a decedat, alte doua sunt intoxicate cu fum Explozie la un depozit de artificii din Zarnești. O persoana a decedat, alte doua sunt intoxicate cu fum O explozie puternica a avut loc miercuri seara la un depozit privat de articificii…

- O explozie puternica a avut loc miercuri seara la un depozit privat de articificii din imediata apropiere a Uzinei Tehnice Tohan din Brașov. Primele informații arata ca un barbat a decedat, iar alte doua persoane sunt intoxicate cu fum. Explozia de la Uzina Tehnica Tohan s-a produs in jurul orei 20:50,…

- Un grav accident rutier a avut intre municipiul Brașov și localitatea Cristian, pe DN 73, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite și o a treia a decedat. Accident rutier grav pe DN 73 Conform Inspectoratului de Poliție Județean, in accident au…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe DN 73, la intrarea in municipiul Brașov dinspre Cristian, județul Brașov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune,…