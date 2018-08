Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- Talibanii au intrat vineri in orasul Ghazni, capitala provinciei cu acelasi nume, la mai putin de 200 de kilometri sud de Kabul, unde luptele continua, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. Potrivit sefului politiei locale, Farid Ahmad Marshal, contactat de AFP, ''luptatorii talibani au…

- Cel puțin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul țarii, incident catalogat de autoritați drept un atac terorist comis de militanți afliliați gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters, potrivit…

- Un nou atentat cu bomba in Kabul. Tragedia s-a petrecut la aeroportul din Kabul, in urma cu scurt timp. Explozia a fost provocata chiar in momentul in care liderul militar Abdul Rashid Dostum pleca.

- Un atentat sinucigas comis, duminica, in fata sediului Ministerului Dezvoltarii din Kabul, s-a soldat cu cel putin zece morti, conform unui prim bilant, relateaza AFP (news.ro).Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui. Purtatorul…

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba, produs luni in vestul capitalei afgane Kabul. Atentatul a avut loc in apropierea cortului unde avea loc o adunare a clericilor musulmani, la numai o zi dupa ce fusese pronunțat un verdic religios (fatwa) care condamna atentatele…