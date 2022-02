O explozie s-a produs, duminica, la un camin de batrani din Timișoara. Incidentul a fost provocat de un batran care a aprins o țigara langa un aparat de oxigen. Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost sesizați despre producerea unei explozii a unui aparat de oxigen la un camin de batrani din Timișoara. La fața locului […] The post Explozie la un camin de batrani din Timișoara. Un barbat a aprins o țigara langa o butelie cu oxigen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .