- In aceasta dimineața, echipajele Secției de pompieri Tecuci au intervenit la o explozie urmata de... The post Explozie urmata de un incendiu la Tecuci. Un barbat a suferit arsuri grave appeared first on Știri de Galați .

- Momente de teroare pentru zeci de persoane din Galați, dupa ce blocul in care locuiau s-a cutremurat din temelii in urma unei deflagrații. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07:45, la parterul unui bloc cu patru etaje, in spatele Hotelului Galați. Ce a declanșat incidentul Potrivit…

- Incident tragic la o locuința din Timișoara. Oamenii din casa au auzit o bubuitura puternca, iar ulterior, au izbucnit flacarile. La acel moment, inauntru se aflau trei persoane. Doua s-au ales cu arsuri grave.

- Explozie urmata de incendiu, joi dimineața, la o casa de pe strada Karadjici din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 17 pompieri. Dintre cele 3 persoane aflate in interiorul locuinței, 2 victime sunt…

- Pompierii au gasit la locul evenimentului un barbat de 90 de ani cu arsuri superficiale pe aproximativ 60% din corp, care primește în aceste momente asistența medicala de urgența de la echipajul SAJ și a fost transportat la spital pentru investigații/îngrijiri…

- O explozie a avut loc, duminica dimineața, la o locuința din localitatea clujeana Copaceni.Conform ISU Cluj, au fost alertate o autospeciala și un echipaj SAJ in jurul orei 11.30, ca urmare a unui apel de urgența realizat pe nr unic pentru apel de urgența 112.Pompierii au gasit la locul evenimentului…

- Un barbat din Franța nu va uita niciodata vizita sa la frizerie, cand s-a ales cu arsuri grave, dupa ce a fost tuns cu... flacari. Tehnica inedita și controversata a haistylistului a dat greș și l-a adus pe client direct in spital.

- O explozie a avut loc, miercuri seara, la o casa din Barlad, in urma unei acumulari de gaze, deflagratia fiind urmata de un incendiu violent. O femeie de 81 de ani a fost ranita, suferind arsuri pe fata si pe brate si fiind transportata la spital.