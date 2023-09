Explozie la un bloc din Sibiu. 20 de persoane au fost evacuate

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 9.44 Doua persoane au decedat in urma exploziei urmate de un incendiu la un apartament dintr-un bloc de pe strada Iazului din municipiul Sibiu, iar alti 20 de locatari au fost evacuati, a anuntat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ( ISU ).Explozia s-a produs la parterul unui…

- E pericol de explozie in Bascov dupa ce, in aceasta dimineața, o conducta de gaze s-a spart in timpul unor lucrari. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges intervin la fața locului. Peste 100 de persoane au fost evacuate, iar circulația in zona a fost oprita.