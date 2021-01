Explozie la un bloc din Medgidia. Patru victime. Locatarii au fost evacuati

Stiri pe aceeasi tema

- "Pompierii de la Detasamentul Gaesti au fost alertati despre producerea unei explozii urmata de incendiu la un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de locuinte din orasul Gaesti. La locul evenimentului salvatorii gaesteni s-au deplasat cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj…

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc intr-un apartament din Gaești. O persoana a suferit arsuri puternice și a fost transportata de urgența la spital.Pompierii verifica pagubele și analizeaza daca structura blocului a avut de suferit. Au fost evacuate toate cele 24 de apartamente din…

- Explozia s-a produs intr-o locuinta situata la parterul unei cladiri istorice din centrul arhitectural al Aradului, in urma unei acumulari de gaze de la o butelie cu furtun defect.Proprietarul locuintei a incalzit apa dintr-un boiler improvizat cu ajutorul unui arzator conectat la o butelie. La final,…

- In incendiu de proporții a izbuncit duminica noapte intr-un apartament situat intr-un bloc din Botoșani. De vina pentru tragedia provocata ar fi o batrana care a lasat o lumanare aprinsa nesupravegheata. In urma incendiului izbucnit, zeci de persoane au fost evacuate din apartamente, iar altele au ajuns…

- Explozie la o conducta de gaz, in zona centurii de ocolire a municipiului Radauți, spre Dornești. Doi muncitori au fost raniți. Explozia nu a fost urmata de un incendiu. Pompierii militari au intervenit cu o autospeciala și o ambulanța SMURD, cu sprijinul a doua echipaje ale Serviciului Județean de…

- Explozia, urmata de incendiu, a avut loc putin dupa ora 11.00 dimineata, intr-un bloc cu sapte etaje, din centrul Ploiestiului. Pompierii sustin ca nu este necesara evacuarea localtarilor. O femeie in varsta de 70 de ani a suferit arsuri.

- Un incendiu puternic a izbucnit azi-noapte la mansarda unei case de locuit in Feldru, care cel mai probabil a fost generat de un coș de fum deteriorat. La locul incidentului au intervenit pompierii de la Secția Nasaud. In momentul in care aceștia au ajuns la locul indicat, incendiul se manifesta generalizat,…

- Doua persoane au murit, duminica, in urma unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc din Galați. Din cauza fumului dens, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU Galați, incendiul a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mihai Petrini, din Galați. Zona crepusculara…