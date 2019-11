Explozie la un bloc din Galati. Cinci apartamente distruse. O victima (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca la ora 02.52 a avut loc un accident rutier in Comarnic pe DN 1.O cisterna incarcata cu 23 tone motorina si 11 tone benzina a acrosat un stalp electric, fara scurgeri, avarii doar la cabina.S a luat legatura…

- Masina unei firme de paza implicata intr un grav accident de circulatie. A intervenit decarcerareaDetasamentul de pompieri Galati a intervenit impreuna cu doua echipaje SAJ la un accident rutier, cu doua autoturisme implicate pe DN 26 zona Aviasan . O persoana a ramas incarcerata.S au deplasat doua…

- Ieri, un incendiu puternic a izbucnit in portul turistic Tomis. Focul a izbucnit la un iaht ancorat pe malul portului, insa s a extins, afectand, in cele din urma, trei ambarcatiuni.Interventia a fost dificila, douazeci de salvatori actionand timp de aproximativ o ora pentru lichidare.In imagini se…

- In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in Mamaia, in apropierea hotelelului Splendid.Din primele informatii, un pieton a fost ranit, victima fiind inconstienta.La locul evenimentului s a deplasat un echipaj SMURD Fripis si un echipaj SMURD C.Sursa foto: SAJ Constanta ...

- Pompierii constanteni au intervenit miercuri, in jurul orei 23, pentru a lichida un incendiu de vegetatie violent ce s a manifestat in localitatea Ostrov, zona Chiciu.Salvatorii de la Detasamentul Cernavoda au depus eforturi sustinute pentru lichidarea focului timp de aproximativ 9 ore, a precizat purtatorul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, langa Teatrul de Stat Fantasio, pe bulevardul Ferdinand. Din primele informatii, un accident s a produs intre o motocicleta si un autobuz. Impactul s a soldat cu ranirea…

- Pompierii constanteni intervin, in aceste momente, la iesire din localitatea Techirghiol spre Movilita, pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la un camion incarcat cu lemne.La fata locului intervin 11 pompieri cu doua autospeciale de stingere de la Statia Tuzla.Potrivit ISU Constanta, arde incarcatura…