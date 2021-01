Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in urma unei explozii puternice intr-un bloc din Medgidia. Persoanele ranite au fost transportate de urgența la spital pentru ingrijiri, insa și alte zeci de persoane au fost evacuate pentru moment din imobil.Celelalte persoane sunt evaluate medical, la fața locului, urmand…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu s-a produs in aceasta dupa-amiaza in centrul Madridului. Trei persoane au murit și una este data disparuta dupa ce ultimele trei etaje din șase ale unei cladiri din cartierul La Latina au sarit in aer. Opt oameni sunt raniți.

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc intr-un apartament din Gaești. O persoana a suferit arsuri puternice și a fost transportata de urgența la spital.Pompierii verifica pagubele și analizeaza daca structura blocului a avut de suferit. Au fost evacuate toate cele 24 de apartamente din…

- Cel putin zece persoane au fost ranite duminica in Liban intr-o explozie produsa intr-un depozit de combustibil in zona de frontiera cu Siria, a anuntat Crucea Rosie libaneza, potrivit AFP. In zona se afla mai multe rute frontaliere ilegale destinate contrabandei. Un purtator de cuvant al armatei, citat…

- O femeie a fost gasita decedata, duminica, dupa o explozie urmata de incendiu intr-o casa din Campia Turzii. Pompierii au gasit casa arzand generalizat, cu tavanul și un perete prabușite. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericol…

- O explozie deosebit de puternica a avut loc in ziua de Craciun in orașul american Nashville. A fost decretata starea de urgența dupa explozia intenționata de vineri. Peste 40 de cladiri au fost afectate de suflul deflagrației, in momentul in care o rulota a fost aruncata in aer. In aceasta dimineața,…

- Explozie puternica in Afganistan. Cel puțin 9 oameni au murit in urma unui atac cu o mașina-capcana, in vestul orașului Kabul. Potrivit autoritatilor, deflagratia a ranit alte 15 persoane, inclusiv un parlamentar afgan. Nimeni nu a revendicat pana acum atentatul.

- Una dintre clarile unui spital destinat bolnaviilor de COVID-19 din Rusia a luat foc. Potrivit Reuters, este vorba despre spitalul Kommunarka, unul din principalele centre de tratare a coronavirusului din Moscova, scrie b1.ro.