- Un cadou pe care un comandant al politiei poloneze l-a primit in timpul unei vizite recente in Ucraina a explodat la sediul politiei din Varsovia, provocand ranirea usoara a comandantului si a unui angajat civil, a anuntat joi Ministerul polonez de Interne, relateaza The Guardian.Explozia a avut loc…

- Dmitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, a numit incidentul din Polonia drept „o alta reacție isterica, frenetica, rusofoba, care nu se bazeaza pe date” a Occidentului, relateaza agenția de stat rusa Tass . El a subliniat ca nu exista nicio responsabilitate a Rusiei in incidentul de marți…

- Ministerul polonez de Externe a anunțat ca ”o racheta de fabricație ruseasca” a lovit o ferma din satul Przewodowv și a ucis doua persoane. In urma declarației, ambasadorul rus la Varșovia a fost convocat pentru a da explicații. Iata ce se știe momentan despre incident și ce declara parțile implicate.

- Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem”, a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE, informeaza AGERPRES . Exceptii de la aceasta regula se aplica…

